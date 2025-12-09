Giovanni Esposito, l’attivista per i diritti dei disabili entra nell’XI Commissione “Terzo Settore” dell’Intergruppo Sviluppo Sud

È stato nominato componente dell’XI Commissione “Terzo Settore” dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud aree fragili e isole minori del Senato della Repubblica l’irpino attivista per i Diritti delle Persone Con Disabilità Giovanni Esposito, presieduta dall’Onorevole Alessandro Caramiello.

Una pergamena di attestazione conferita ad Esposito questa mattina direttamente dal Presidente dell’Associazione Svimar Giacomo Rosa.

Con questa nomina, afferma Giovanni Esposito, finalmente anche in Commissione del Senato la voce delle Persone con Disabilità residenti in Regione Campania. Ringrazio l’Onorevole Presidente Caramiello e il Presidente dell’Associazione Svimar Giacomo Rosa, oltre che il Presidente dell’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia Pasquale Luca Nacca, per la profonda sensibilità dimostrata nei miei confronti e per la fiducia accordatami attraverso questa designazione.