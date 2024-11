Un minuto di silenzio in Prefettura per ricordare Michele, il giovane studente vittima della strada

AVELLINO – Un momento di raccoglimento nella Sala degli Specchi di Palazzo di Governo per ricordare il diciottenne Michele Santoro, lo studente di Mirabella Eclano deceduto ieri in un tragico incidente mentre rientrava da scuola. E’ quello che il questore di Avellino Pasquale Picone ha chiesto prima del suo intervento ai ragazzi, ai docenti e ai rappresentanti istituzionali convocati dal prefetto di Avellino Rossana Riflesso per avviare un percorso di informazione e formazione sulla Sicurezza Stradale. L’iniziativa che e’ in corso a Palazzo di Governo vede presente una rappresentanza degli studenti degli ultimi due anni delle Superiori. “La vostra vita non e un gioco prendetela in mano” ha spiegato ai giovani il questore Picone. La responsabilita’, il rispetto per le regole ma soprattutto per la vita sono stati il motivo principale di tutti gli interventi.