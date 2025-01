Un messaggio di allerta “agguati” in citta’: il caso finirà in Procura

Un messaggio via social che in breve tempo ha fatto il giro di centinaia di telefonini. Non è un’allerta meteo però. E se è una trovata goliardica e’ sicuramente di pessimo gusto. Si tratta di un avviso che nel fine settimana non si dovrebbe frequentare Avellino perché ci sono rischi di agguati in risposta al ferimento avvenuto a Rione Mazzini. Un messaggio a quanto pare già in mano agli inquirenti. Nelle prossime ore il legale del diciannovenne ferito a Rione Mazzini, il penalista Michele Scibelli, presenterà un formale esposto alla Procura della Repubblica di Avellino per chiedere di individuare l’autore del messaggio e perseguirlo legalmente. Quello che e’ certo, almeno per ora, e’ che l’autore dello stesso rischia una denuncia per procurato allarme e calunnia. Del resto, che anche la criminalita’ sia ormai 2.0 era un fatto noto, ma che diramasse allerte “agguati” appare abbastanza inverosimile.