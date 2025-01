27 Gennaio, allo Spi Cgil la presentazione del nuovo libro di Valentina Fiori

Il 27 Gennaio 2025 ore 17:00 presso lo Spi Cgil di viale italia la presentazione del nuovo libro di Valentina Fiori, “L’importanza di essere nati”, un’opera che esplora la memoria familiare e la resistenza durante il periodo del fascismo. Questo libro si presenta come un vero e proprio album di famiglia, un viaggio attraverso i ricordi che ci aiuta a comprendere l’importanza delle nostre radici e delle esperienze che ci hanno plasmato.

In un momento storico in cui il ricordo e la memoria sono più che mai necessari, Valentina Fiori ci invita a riflettere su come il passato possa fungere da faro per il presente e il futuro. Attraverso storie personali e testimonianze, l’autrice ci guida in un percorso di riscoperta e valorizzazione della nostra identità collettiva.

Per la presentazione di “L’importanza di essere nati” saranno presenti: Giovanni Capobianco, Presidente, Comitato Provinciale ANPI Avellino che introdurrà e coordinerà l’evento; Con Daniela Esposito, Presidente sezione ANPI – CGIL Avellino Antonello Di Somma, Presidente sezione ANPI Avellino Italia D’Acierno, Segretaria Generale CGIL Avellino Con le Conclusioni affidate all’autrice Valentina Fiori.