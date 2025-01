Un magistrato irpino nel Comitato Direttivo dell’Anm: eletto il giudice Ceccarelli

AVELLINO- Un magistrato irpino eletto tra i trentasei componenti del Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati. Si tratta del giudice Natalia Ceccarelli, consigliere della Corte di Appello di Napoli, prima di questo incarico e’ stata per anni giudice del Tribuanale di Avellino, dove ha ricoperto il ruolo di Giudice per le indagini preliminari. La dottoressa Ceccarelli, originaria di Cervinara, era candidata nelle liste di Articolo Centouno, che ha conseguito due seggi nella corsa al rinnovo del Comitato Direttivo Centrale. In totale hanno votato 6855 magistrati su un totale di 8404 registrati al voto, pari all’81,57%. Le elezioni si sono concluse con i seguenti risultati e le attribuzioni di seggi: Magistratura indipendente 2065 pari a 11 seggi; Area democratica per la giustizia 1803 voti pari a 9 seggi; Unicost Unità per la Costituzione 1560 voti pari a 8 seggi; Magistratura democratica 1081 voti pari a 6 seggi;Articolo Centouno 304 voti pari a 2 seggi.