Bancarotta, imprenditore irpino assolto dalle accuse nel processo con rito abbreviato

VALLO LAURO- Imprenditore residente nel Vallo di Lauro, amministratore unico di una srl, assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per un milione di euro) per omessi contributi Iva, Inail, Irap e Ires. Fatti avvenuti tra il 2015 ed il 2020. La decisione del Gup del Tribunale di Napoli nel processo celebrato con il rito abbreviato. La Procura aveva chiesto nei suoi confronti una condanna a 2 anni e 4 mesi. Il Gup ha accolto la tesi della difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Ponzi e mandato assolto l’imprenditore “per non aver commesso il fatto”. Gli altri coindagati hanno optato per il rito ordinario.