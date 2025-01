Un giovane talento di Altavilla Irpinia nella serie Rai “Giacomo Leopardi – Il Poeta”

Altavilla Irpina sul piccolo schermo. Il sindaco di Altavilla Irpina, Mario Vanni, lo scrive con orgoglio su Facebook:

“Siamo felici di annunciare che Riccardo, un giovane talento di Altavilla Irpina, ha preso parte come attore alla produzione Giacomo Leopardi – Il Poeta, diretta dal grande Sergio Rubini. In questa splendida foto, vediamo Riccardo accanto al protagonista Leonardo Maltese, che interpreta il ruolo di Leopardi. Un’esperienza straordinaria per Riccardo e un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Vi invitiamo a non perdere la seconda e ultima puntata di questa meravigliosa serie, che andrà in onda questa sera, 8 gennaio, alle ore 21:30 su Rai 1.”