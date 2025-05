Un gesto di onestà premiato: Prefetto e Questore consegneranno una pergamena a Luca Cecere

Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 12.00, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, insieme al Questore di Avellino, Pasquale Picone, premierà con una pergamena il 28enne Luca Cecere per l’esemplare gesto di onestà e senso civico compiuto lo scorso 9 maggio.

Il riconoscimento intende valorizzare il comportamento del giovane che, rinvenuto un marsupio smarrito contenente una somma in denaro e documenti personali, si è attivato con responsabilità e immediatezza per rintracciare il legittimo proprietario, restituendogli quanto perduto senza nulla pretendere.

Un’azione che, nella sua semplicità, testimonia l’importanza del rispetto delle regole, della solidarietà e dell’etica personale nella costruzione di una comunità fondata su valori condivisi.

Il Prefetto Riflesso ha voluto sottolineare che “la legalità si costruisce anche attraverso i piccoli gesti quotidiani e il comportamento di Luca Cecere rappresenta un esempio virtuoso per tutti, in particolare per i più giovani.”