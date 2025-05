Cocaina negli slip e aggressione ai Carabinieri: il 42enne fa scena muta davanti al Gip

ATRIPALDA – Il quarantaduenne Francesco Liotti, soggetto già noto alle forze dell’ordine, arrestato domenica ad Atripalda dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di cinquanta grammi di cocaina (nascosta negli slip) non ha risposto alle domande del Gip del Tribunale di Avellino. Questa mattina è comparso, assistito dal penalista Costantino Sabatino, davanti al Gip del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona per l’interrogatorio di convalida. La Procura, il pm Antonella Salvatore, che ha seguito la prima fase (quella dell’arresto) ha chiesto la custodia in carcere. Molto probabile che la vicenda finisca davanti al Tribunale del Riesame.