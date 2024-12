Un corteo del Collettivo per dire no alla guerra e al caro vita: aderiscono anche Prc e Giovani Comunisti

AVELLINO- “Mo Bast!”. E’ lo sglogan del corteo del 20 dicembre organizzato dal Collettivo Studentesco Irpino contro il carovita, la guerra e il ddl Sicurezza. In una nota il neo segretario provinciale del Prv irpino Arturo Bonito e il segretario dei Giovani Comunisti Antonio Marzio Liuzzi hanno comunicato la scelta di aderire: ” con convinzione al corteo del 20 dicembre a Avellino. Riteniamo fondamentale manifestare il nostro dissenso contro un governo che, invece di affrontare le reali esigenze dei cittadini, opta per politiche repressive e guerrafondaie. La precarietà, la disuguaglianza e la repressione sono ferite profonde che segnano il nostro Paese.La decisione di partecipare al corteo nasce dalla consapevolezza che solo l’unità e la mobilitazione possono contrastare questa deriva autoritaria. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi per difendere i diritti costituzionali e costruire insieme un futuro di giustizia sociale”.