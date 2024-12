Preoccupa l’emergenza idrica, il Prefetto: “Nel 2025 sarà un problema concreto”

“Un problema concreto per il prossimo anno sarà sicuramente quello dell’acqua”. Lo sottolinea senza mezzi termini il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso che, in occasione delle festività natalizie, ha tracciato anche un bilancio dei suoi primi sei mesi alla guida del Palazzo di Governo avellinese. La criticità maggiore che l’Irpinia riscontrerà nel nuovo anno è sicuramente quella idrica. “Se già in inverno si verificano difficoltà che sono dovute alla scarsa manutenzione delle condotte e alla siccità, è evidente che dovremo affrontare situazioni ancora più critiche” analizza il Prefetto, che continua: “Abbiamo già aperto tavoli di discussione e, in alcuni casi, ottenuto risultati significativi, ma il problema resta di portata ampia”.

Quello dell’acqua è un problema che richiede interventi complessi e costosi. “Mi auguro – dice però la rappresentante territoriale di Governo – che si stia muovendo qualcosa anche a livello nazionale, visto che la questione è ormai ben nota”.