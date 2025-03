VALLO LAURO- Una passeggiata particolare, a bordo strada, senza neanche troppo preoccuparsi delle auto e dei fari che segnalano le vetture in movimento. Puo’ capitare anche questo in uno dei tornanti della Taurano-Monteforte, qui appena pochi metri dopo il centro abitato e in direzione Arco, con un cinghialotto che marcia a bordo strada. Sono diverse le segnalazioni e non sono mancati anche incidenti sulla stessa strada. Quella dei cinghiali in provincia di Avellino continua ad essere una vera e propria emergenza.