Montefredane celebra l’eccellenza: “Civica Benemerenza” alla dottoressa Daniela Fiore

Montefredane si prepara a un evento di grande rilievo per la comunità, volto a riconoscere il merito dei propri migliori figli che si sono distinti nel capo delle professioni e del lavoro, dell’arte e della cultura. Sabato 5 aprile 2025, alle ore 11:00, presso l’Aula Consiliare “Giuseppe Pisano”, si terrà la cerimonia di conferimento della Civica Benemerenza alla concittadina nonché dottoressa, Daniela Fiore.

Un riconoscimento significativo per il suo impegno e la sua dedizione nel campo della medicina, con particolare attenzione al settore dei trapianti e della donazione di organi. Il conferimento della benemerenza rappresenta non solo un onore per la dottoressa Fiore, ma anche un momento di orgoglio per l’intera comunità montefredanese.

L’evento non si limiterà alla premiazione: seguirà infatti un confronto-dibattito dal titolo “Processo di donazione: prelievo-trapianto”, un’opportunità per approfondire il tema della donazione di organi, sensibilizzando i cittadini sull’importanza di questo gesto di grande valore umano e sociale.

A presiedere la cerimonia sarà il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, unitamente ai componenti della Giunta e del Consiglio comunale con cui ha condiviso il conferimento del riconoscimento per l’operato della dottoressa Fiore.

“Per aver dato prova di capacità professionale nel campo della medicina, distinguendosi per la sua competenza e dedizione, lavorando in Italia e all’estero con importanti esperienze professionali, contribuendo in modo significativo alla ricerca e all’innovazione nel settore sanitario”, ha spiegato il primo cittadino. Tale evento rappresenta un momento di riflessione su un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria.