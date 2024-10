Un Certamen Oratorio in memoria del giovane avvocato Lorenzo Scafuri

AVELLINO- Un Certamen Oratorio dedicato alla memoria di Lorenzo Scafuri, il giovane avvocato deceduto proprio nell’ottobre scorso, che si era distinto in un Certamen organizzato in memoria di Enzo Bodenizza. L’evento, che è stato organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino si svolgerà Sabato 26 Ottobre 2024, dalle ore 10:00, presso l’Aula di Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia di Avellino. La gara oratoria consisterà nella simulazione della discussione finale del primo grado di giudizio di un processo penale. Il tempo a disposizione di ciascun candidato sarà di dieci minuti. La partecipazione è gratuita ed è aperta ai praticanti avvocati e agli avvocati che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbiano raggiunto il 35° anno di età; le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 17 Ottobre 2024 [a mezzo e-mail all’indirizzo info@ordineavvocati.av.it],data dalla quale sarà messo a disposizione dei partecipanti il materiale necessario alla preparazione della discussione. I candidati saranno giudicati da una giuria tecnica, costituita da stimati giuristi, e da una giuria di studenti delle scuole secondarie di secondo grado. All’esito della competizione saranno assegnati due premi: una toga, assegnata dalla giuria tecnica e un buono da spendere presso la Libreria Giuffré di Avellino, assegnato dalla giuria degli studenti.