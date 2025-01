Un caso controverso: l’assoluzione di Alberto Genovese

Il caso che ha portato Alberto Genovese all’assoluzione dall’accusa di violenza sessuale ha sollevato molteplici interrogativi sia sul piano legale sia su quello mediatico.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, la vicenda ruota attorno alle dichiarazioni di una giovane donna che, secondo il giudice, ha utilizzato un approccio strategico per sfruttare mediaticamente il caso, sperando di ottenere un compenso economico.

Le motivazioni della sentenza, pubblicate di recente, fanno chiarezza sull’accaduto, confermando che non c’è stata alcuna violenza. Il giudice ha anche escluso che la donna sia stata resa incosciente, poiché è emerso che la scelta di assumere sostanze era stata sua.

Questo episodio rappresenta un’importante riflessione sul modo in cui accuse di tale gravità devono essere affrontate in tribunale, garantendo un equilibrio tra rispetto per le presunte vittime e difesa di chi viene accusato.