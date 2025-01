Grande successo per la Notte dei Falò: un’emozione unica tra tradizione, bellezza e paesaggi innevati

Il fine settimana scorso, Nusco, uno dei borghi più affascinanti della Campania, ha accolto con grande entusiasmo l’edizione 2025 della Notte dei Falò. L’evento, ormai un appuntamento imperdibile per residenti e turisti, ha saputo coniugare la tradizione con la modernità, offrendo un’esperienza unica all’insegna della musica, dell’enogastronomia e della cultura. La Notte dei Falò è una manifestazione che celebra l’antica tradizione dei falò, simboli di purificazione e rinnovamento.

Le strade di Nusco si sono animate di visitatori attratti dalla bellezza del borgo e dall’atmosfera festosa. Ogni angolo ha raccontato una storia, ogni fiamma accesa ha evocato ricordi di un passato ricco di cultura e tradizioni popolari.

L’edizione 2025 della Notte dei Falò a Nusco, si conferma essere un evento consolidato della Campania che riesce a promuovere musica ed enogastronomia

attraverso un percorso di grande attrazione culturale e turistico, rappresentante di quel Made in Italy inteso come espressione dell’eccellenza italiana.

Soddisfatto il sindaco di Nusco Antonio Iuliano: “E’ sempre una grande emozione il momento dell’accensione, dietro questi falò c’è una comunità intera che si riconosce in una tradizione e la considera un elemento prezioso nella definizione della propria identità. Tanto entusiasmo e tanto coinvolgimento di tutte le associazioni presenti sul territorio che ringrazio di cuore per l’impegno e l’abnegazione, dalla Pro loco alla Misericordia. Vogliamo che questa manifestazione cresca in termini culturali e sociali sempre di più. Per il forte potere aggregativo, ma anche per la sua bellezza e auspichiamo di poter organizzare durante l’anno dei laboratori per uno scambio culturale con altre città o aree metropolitane che condividono le stesse tradizioni per confrontarci e per mettere a disposizione di associazioni ed organizzazioni le nostre esperienze in modo da far migliorare questi appuntamenti e superare le attuali criticità. La notte dei Falò potrebbe fungere da esempio come modalità ed approccio ai tanti eventi che si sviluppano principalmente nell’area metropolitana di Napoli legata alla festa di Sant’Antonio Abate o di Santa Lucia.”

Il sindaco, inoltre, a margine dell’incontro svoltosi presso la sala consiliare sul valore del patrimonio culturale immateriale ha desiderato ringraziare la Regione Campania, il governatore Vincenzo De Luca e l’assessore Felice Casucci. L’incontro introdotto e moderato dalla dott.ssa Carmelina D’Amore di Fondazione Sistema Irpinia, ha visto la presenza di tanti sindaci a testimonianza di come la rete tra i territori funzioni. “Per promuovere il turismo occorre recepire la programmazione regionale e imparare a fare “rete”. Il compito di noi amministratori locali e delle comunità è adottare strumenti e strategie comuni per la promozione di una destinazione turistica e guidarne il rilancio e lo sviluppo” – ha rimarcato l’assessore al turismo, la dott.ssa

Annamaria Madaro.

Presente il direttore generale del turismo della Regione Campania, la dott.ssa Rosanna Romano che ha sottolineato come la Regione Campania si sta muovendo per supportare il turismo delle aree interne, promuovendo e valorizzando la cultura identitaria e le tradizioni popolari in simbiosi con quelle religiose e questo evento ne è l’esempio lampante. Il comparto turismo si muove verso il turismo esperienziale trainato dal comparto enogastronomico oramai riconosciuto a livello internazionale insieme a quello archeologico e vuole promuovere i percorsi naturalistici per la grande ricchezza che la regione Campania può offrire tra parchi, fiumi, mare e biodiversità.

La Notte dei Falò si conferma, dunque, come un evento di grande successo, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico sempre più numeroso. Con la sua combinazione di tradizione, musica e gastronomia, Nusco ha dimostrato di essere un palcoscenico ideale per celebrare le antiche tradizioni. Non resta che attendere la prossima edizione, con la speranza di rivivere ancora una volta la magia di questa straordinaria manifestazione.