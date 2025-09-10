Un branco, una missione: la città incontra i suoi lupi

Tutto pronto per “Balla coi Lupi 2”, la presentazione-evento del roster dell’Avellino Basket alla città ed ai tifosi che si terrà giovedì sera alle 19,30 al Cinema Teatro Partenio. Sarà l’occasione per fare la conoscenza dei nuovi giocatori e salutare gli atleti già presenti nella passata stagione, per ascoltare le prime impressioni ed i programmi per il campionato da parte di coach Maurizio Buscaglia, ma anche i piani futuri della società guidata dal Presidente Giuseppe Lombardi.

Parteciperanno: un gruppo di uomini, uniti da un’unica missione: onorare la maglia e scrivere nuove pagine di storia. Un coach, guida e stratega, pronto a condurli oltre i propri limiti. Una città, eroe silenzioso della storia, forza invisibile per i nostri atleti. Un cast d’eccezione, una sceneggiatura fatta di sfide e una trama che promette colpi di scena.

Domani, al Multisala Partenio, la presentazione ufficiale del roster 2025/2026. L’inizio di un nuovo capitolo che vi terrà col fiato sospeso, e che vivremo insieme dal primo all’ultimo istante