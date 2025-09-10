Gesualdo, tragedia sfiorata nelle campagne: settantaduenne resta gravemente ustionata

GESUALDO- Sfiorata la tragedia in un terreno di Gesualdo, dove una settantaduenne e’ rimasta gravemente ustionata mentre accendeva delle sterpaglie in campagna. Soccorsa dalla Misericordia di Avellino, dopo un passaggio al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati, a causa delle gravi ferite riportate è stata trasferita al Centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono molto gravi, l’anziana riportato ustioni su diverse parti del corpo.
