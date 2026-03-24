Un borsellino e una poesia di amore di 73 anni fa: aiutateci a ritrovare chi l’ ha perso

AVELLINO- Una poesia di amore scritta a macchina e datata 24 luglio 1953 e una caramellina senza carta. Il contenuto di un borsellino smarrito nel seggio dell’ Istituto Comprensivo Statale “Luigi Perna-Alighieri” via Maffucci 5 Avellino (dove votano i residenti delle Sezioni n° 66-67-68-69-70-71) nel pomeriggio di domenica 22, molto probabilmente tra le 16:00 e le 17:00. A rinvenirlo sono stati gli agenti della Questura di Avellino in servizio presso il seggio. La particolarità della lettera, scritta a Cuneo nel 53, dove probabilmente l’autore lavorava o stava svolgendo il servizio militare, fa comprendere che al di la’ del valore economico del borsellino c’è un valore affettivo straordinario, visto che la persona che l’ha custodita, verosimilmente la destinataria della stessa o una sua familiare, lo ha fatto con cura per 73 anni. Per questo motivo se qualcuno riconosce il borsellino può rivolgersi alla nostra redazione.