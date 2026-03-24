“Avellino a conti fatti”: APP lancia il dossier socioeconomico per leggere il volto reale della città

Si riporta la nota di APP:

Avellino a conti fatti: un’analisi dei dati per capire davvero la città

Avellino — Non slogan, non percezioni: dati.

È da qui che parte “Avellino a conti fatti”, il dossier socioeconomico promosso da Avellino Prende Parte, che verrà presentato pubblicamente Giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18.30 presso il Caffè Sociale Hope

Un lavoro costruito su fonti ufficiali — Ministero dell’Economia e delle Finanze, ISTAT, OpenCivitas — che prova a rispondere a una domanda semplice: come sta davvero Avellino?

Senza anticipare nel dettaglio i risultati, il quadro che emerge è quello di una città attraversata da trasformazioni profonde e contraddizioni evidenti: un’economia che cresce nei numeri ma fatica a migliorare nella sostanza, un mercato del lavoro sempre più fragile, una struttura sociale che cambia e si polarizza, e un sistema di servizi pubblici che non sempre risponde ai bisogni reali.Il dossier prova a mettere ordine tra questi elementi, offrendo una lettura accessibile ma rigorosa, utile non solo agli addetti ai lavori ma a tutta la comunità.

L’obiettivo è chiaro: riportare il dibattito pubblico su un terreno solido, fatto di evidenze e non di narrazioni. Un contributo concreto alla prossima campagna elettorale dove più degli slogan vanno costruite risposte su su disuguaglianze, lavoro, servizi e futuro della città.

Perché senza dati non c’è politica e senza confronto non c’è cambiamento.