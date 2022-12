Un avellinese sul palco di un locale culto di Pomigliano

Simone Pastore porta il suo concerto sul palco del Freqency, locale culto della musica a Pomigliano D’arco, fucina di molti artisti di rilevanza nazionale.

Il Freqency è una delle migliori live hall della Campania.

Il cantautore campano salirà sul palco insieme alla sua numerosa band, composta da Ottavio Amato alla batteria, il maestro Guido Maria Aquino al piano, Rosa Santaniello al sax, il maestro Cristiano Spinelli alle chitarre e Vincenzo Bruschi al basso.

Sarà un concerto omaggio alla musica italiana attraverso le canzoni che hanno fatto cantare, emozionare e divertire intere generazioni, e per questo la serata è un tema e prende il titolo in “Sarà la nostalgia” spettacolo che questa estate ha girato in molte piazze del sud Italia.

Ci sarà spazio anche per alcune sue canzoni di produzione propria come Fermale, Un ora in più, Ali nel vento.

Simone Pastore è un cantautore italiano, musicista, producer e arrangiatore. Diplomato in canto moderno e educazione della voce.

Nel 2012 , dopo aver superato le audizioni tra oltre 50 mila artisti, è stato protagonista in prima serata su Canale 5 nel programma televisivo “The Winner Is” condotto da G. Scotti e R. Zerbi.

Dal 2020 pubblica insieme alla sua etichetta discografica Hydra Music molte sue canzoni.

Questa estate viene selezionato tra i 40 semifinalisti del festival New York Canta e per l’occasione il 5 settembre 2022 si esibisce a Roma sul prestigioso palco del Alexander Platz alle spalle del Colosseo.