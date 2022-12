Itg-Ance Avellino, al via un’intesa nel nome di Alessandro Lazzerini. Patto di collaborazione tra l’istituto tecnico per geometri del capoluogo e l’associazione Costruttori Edili per incentivare nuove iscrizioni.

L’iniziativa è intitolata al compianto presidente di Ance Alessandro Lazzerini, costruttore di Atripalda, molto stmato e molto e noto. L’iniziativa consiste nell’acquisto dei libri scolastici per i ragazzi che si iscriveranno al primo anno dell’Itg e vuole sostenere e incentivare il ripopolamento di un istituto le cui professionalità oggi sono in forte carenza nel settore edile e che, invece, riscontrano una fortissima richiesta da parte del mercato del lavoro.

Il consiglio direttivo, il presidente Di Giacomo e il preside Caterini hanno condiviso una campagna di informazione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado della nostra provincia che i professorei De Simone (Vicepreside), Sabatino ed altri stanno ampiamente diffondendo durante le visite di orientamento scolastico.

Venerdì 16 dicembre, presso la sede dell’Istituto De Sanctis – D’Agostino, è stata indetta una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Ance Avellino, alla quale, per Ance, parteciperanno Giuseppe Lazzerini, Angelo Bruschi (promotore dell’iniziativa) il consiglio di presidenza e tutti i Componenti del Consiglio Direttivo.