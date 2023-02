L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, ad un anno dall’inizio della Guerra in Ucraina, ha organizzato un incontro per la Pace che si terrà giovedì 24 febbraio 2023 alle ore 17:30 presso il Museo Civico e della Ceramica in Via D’Afflitto.

A seguire una fiaccolata in Piazza Plebiscito. La cittadinanza è inviata a partecipare.