Avella: la “donna giusta” al posto giusto, grande successo per il duo Di Grezia-Puopolo

La “donna giusta” al posto giusto, grande successo per il duo Di Grezia-Puopolo che ha letteralmente trionfato domenica scorsa con lo spettacolo teatrale andato in scena al “Biancardi” di Avella.

Per il duo irpino, Graziella Di Grezia e Susanna Puopolo, lo spettacolo è stato un punto di partenza. Nato nel 2020 come una scommessa durante la pandemia da Covid, il duo si è fatto conoscere attraverso i social prima e dal vivo successivamente portando in scena testi poetici e piece teatrali accompagnati da musica dal vivo eseguita al pianoforte.

Con lo spettacolo di domenica, il duo vuole restituire un valore ancora maggiore al teatro nella classica accezione, dando vita ad una produzione calata nell’epoca ottocentesca in cui si fondono recitazione, musica dal vivo e danza.

Un evento possibile grazie alla volontà del Direttore del Teatro Nicola Le Donne e alla collaborazione e al prezioso contributo dell’attrice Angela Cutillo, della Professoressa Ilenia D’ Oria che ha curato la coreografia messa in scena dal talentoso allievo Giorgio Tarantino.

Gli artisti sono stati preparati con cura dalla make up artist Anna Rosa di Penta e dall’ Hair Stylist Serena Liotti.

Lo spettacolo ha ospitato le opere dell’artista Dorotea Virtuoso che ha regalato un inno all’ amore nella sua versione contemporanea. Tante le persone che hanno contribuito alla riuscita di questo evento che rappresenta un ulteriore punto di partenza per una solida realtà culturale avellinese che si afferma con passione e serietà.