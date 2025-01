Un addio a Don Giuseppe Iasso: un esempio di fede e servizio per tutta la comunità di Mercogliano

Con grande dolore, il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha voluto ricordare la figura di Don Giuseppe Iasso. Il primo cittadino ha espresso il suo cordoglio per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita alla parrocchia e alla crescita spirituale di tanti. Don Giuseppe è stato un punto di riferimento per la città, guidando con saggezza la comunità e portando avanti numerosi progetti di carità.

️”Con profonda tristezza e commozione apprendo la notizia della scomparsa di Don Giuseppe Iasso.

È stato un punto di riferimento per tutta la nostra comunità, con la sua dedizione, il suo amore per il prossimo e la sua instancabile opera pastorale. Per molti anni ha guidato la parrocchia con saggezza e zelo, portando avanti numerosi progetti di carità e di crescita spirituale.

La sua missione, però, non si è fermata ai confini della nostra città, Don Giuseppe ha dedicato gran parte della sua vita al servizio degli ultimi in Sri Lanka. La sua generosità e il suo impegno hanno toccato le vite di molte persone, lasciando un segno indelebile.

La sua figura rimarrà per sempre nel cuore della nostra comunità, conserverò gelosamente il suo esempio, lo spirito di servizio, il suo sorriso sempre accogliente e la sua fede incrollabile.

Che la terra ti sia lieve, Don Giuseppe”.