Fiaccolata da Mercogliano a Montevergine per inaugurare la Candelora 2025

E’ stata la fiaccolata partita dalla chiesa dell’Annunziata e San Guglielmo di Mercogliano per raggiungere il piazzale della Funicolare di Montevergine ad inaugurare ieri il cartellone della Candelora, promossa dal Comune di Mercogliano in sinergia con il Comune di Avellino, l’Ente Parco Partenio e le associazioni del territorio. Un corteo per lanciare un appello forte contro ogni forma di violenza.

A ribadirlo il parroco della chiesa dell’Annunziata e San Guglielmo don Vitaliano della Sala che ha fatto riferimento agli episodi di criminalità dei giorni scorsi, sottolineando come la vendetta non è mai l’unica strada: “Se non riusciamo a ricucire tensioni e conflitti nelle nostre comunità non potremo mai immaginare un mondo di pace. Non possiamo rispondere alla violenza con la violenza”.

Un appello rilanciato da don Fabio Mauriello della Pastorale dell’inclusione della diocesi di Avellino e parroco di Monteforte. Ad accompagnare la fiaccolata l’accensione nel piazzale della funicolare, da parte del sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, di una luce alla Vergine, poi custodita in una teca e consegnata in una staffetta simbolica al sindaco

di Avellino, Laura Nargi, con cui domani sarà siglato il protocollo d’intesa per ribadire la sinergia legata alla Candelora. Di forte intensità anche la performance teatrale dell’attore Piergiuseppe Francione che ha invitato a costruire insieme ponti, comunità e speranze.

L’abbraccio tra i Comuni di Mercogliano e Avellino ha aperto la mostra dell’artista Piergiuseppe Pesce “Tessitori d’amore…la rete dei diritti”, allestita nello Spazio Arena di Avellino dall’associazione Per Grazia Ricevuta con il sostegno di Kaos, I-Ken, Pgr, Movimento per la Candelora.

A introdurre l’iniziativa una suggestiva perfomance di Massimo Saveriano di “Per Grazia ricevuta”, che sulle note di Pino Daniele si libera dei suoi vestiti, a simboleggiare il desiderio di essere finalmente se stesso. Saveriano ha rivendicato il suo desiderio di libertà: “Dobbiamo essere uniti per cambiare il mondo e vogliamo partire dalle nostre comunità. La speranza è che il prossimo anno possano essere qui con noi anche altri sindaci”. Quindi ha manifestato la volontà di realizzare grazie ad una raccolta fondi una casa rifugio per chi ancora oggi è perseguitato per il proprio orientamento sessuale.

Il sindaco Nargi ha posto l’accento sull’impegno del Comune di Avellino nel segno dell’inclusione: “Per fortuna le comunità diventano sempre più accoglienti ma la strada da percorrere è ancora lunga”.

E’ stato quindi Pesce a porre l’accento sull’idea da cui nasce l’installazione “Tessitori d’amore” che “riunisce oltre 1000 Madonne in processione o avvolte da reti a simboleggiare l’aggrapparsi alla vita di chi muore in mare e di tutte le vittime innocenti. Ho immaginato – ha spiegato Pesce – in un angolo una discarica di cadaveri, che richiama l’orrore di Gaza o il sacrificio di donne-Madonne musulmane circondate da bombe”.

Oggi, intanto, entra nel vivo la riflessione su pace e diritti nell’ambito della settimana della Candelora, evento promosso dal Comune di Mercogliano in sinergia con il Comune di Avellino e l’Ente Parco del Partenio, e con la collaborazione di numerose associazioni del territorio.

Oggi, in occasione della Giornata della Memoria, l’Istituto Comprensivo Statale di Mercogliano accoglie il Laboratorio di Pace “Incontriamoci. Sì alle differenze, no alle diseguaglianze”, iniziativa a cura delle Acli di Avellino, introdotta da don Carmine Allegretti, direttore della Biblioteca Statale di Mercogliano. Un momento di riflessione che vuole essere

l’occasione per ribadire la necessità di partire dalle scuole per costruire una

società senza discriminazioni e pregiudizi.

La giornata proseguirà, alle 18, nella Sala Consiliare “Michele Tosone” del Comune di Mercogliano, dove è in programma l’incontro dal titolo “Sperare insieme”. A partecipare, il vicario generale della diocesi di Avellino, don Pasquale Iannuzzo e Ilaria Di Gaeta, presidente del Consiglio Comunale di Mercogliano, delegata alla Cultura, al Turismo e alla Gentilezza e responsabile del Progetto Pace delle Acli Avellino. Una riflessione a tutto campo che vuole essere un appello alla speranza e alla costruzione di una comunità.

Alle 19.15, Apple Pie Arcigay Avellino organizza il confronto dal titolo “Servizi per la transizione: il diritto di essere se stessi”. Ospiti la dirigente psicologa del consultorio disforia di genere dell’Asl di Salerno, Agedo Napoli e la Pastorale di inclusione.

Infine, Legambiente propone, alle 19.30, nelle sale del Museo Mira, la mostra “Intersezionale” di Laura Petretta ed Elena Russo, due artiste che provano attraverso suggestive e potenti immagini a rivelare il legame tra la giustizia climatica e i diritti LGBTQ+.