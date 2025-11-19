Ultimi fuochi di campagna elettorale: -2 al silenzio

Ultimi fuochi di campagna elettorale in Irpinia. Il governatore uscente Vincenzo De Luca chiuderà la corsa ad Avellino venerdì alle 18 al Cinema Partenio, insieme ai candidati della lista “A testa alta”. Per il candidato del Pd Maurizio Petracca chiusura invece domani alle 18:30 presso l’hotel De La Ville di Avellino. Sempre domani sarà la volta di “Noi di Centro”, che incontrerà gli elettori a Pratola Serra, alle 17:30 al Bar Moccia, con la presenza del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Antonio Gengaro (Pd) propone oggi un dibattito su città e rigenerazione presso la chiesa del Carmine, con la partecipazione di Nadia Arace, Paolo Mascilli Migliorini, Generoso Picone e della vicesindaca di Napoli Laura Lieto.

Per il centrodestra, Fratelli d’Italia riunirà questo pomeriggio la comunità irpina per la firma del Tricolore con la presidente provinciale Ines Fruncillo e la sottosegretaria Paola Frassinetti. In serata gli esponenti del partito si sposteranno a Montoro e Bonito per ulteriori incontri con i cittadini. La Lega, invece, incontrerà gli elettori alle Masserie Piano con i candidati Sabino Morano, Linda Caporaso, il senatore Gianluca Cantalamessa e l’onorevole Silvia Sardone.

Ancora. Domani è in programma anche la chiusura della campagna della Democrazia Cristiana, alle 18:30 presso lo spazio ex Arena ad Avellino, alla presenza dell’onorevole Gianfranco Rotondi.

A completare il quadro, la lista avellinese di Forza Italia saluterà gli elettori venerdì 21 alle ore 21 al Country Sport di Avellino, con una serata di chiusura all’insegna della musica e dell’intrattenimento affidato a DJ locali. Sempre per il partito azzurro è atteso nel Vallo di Lauro anche il senatore Maurizio Gasparri.