Palazzo Chigi e Alto Calore in videocollegamento: confronto sul futuro del servizio idrico irpino

Collegamento video, questa mattina, tra Palazzo Chigi e Alto Calore Servizi. Lo fa sapere il sindaco di Montefredane Ciro Aquino. Dopo la visita dello scorso settembre, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega al Cipess, sen. Alessandro Morelli, ha discusso del futuro di Alto Calore e degli interventi da finanziare con la neo presidente dell’Ente, professoressa Alfonsina De Felice, il direttore di Alto Calore, Andrea Palomba, il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino e il sindaco di Vallesaccarda, Franco Archidiacono.

All’incontro era presente anche l’ex senatore Francesco Pionati, tra i promotori dell’incontro di due mesi fa. La volontà comune, d’intesa con il Commissario per l’Acqua e coinvolgendo i diversi livelli istituzionali, è quella di identificare e lavorare a progetti strutturali in grado risolvere – in tempi certi e con verifiche periodiche – l’emergenza idrica in Irpinia, evitando di sprecare risorse in interventi tampone.

Nelle prossime settimane si terrà a Roma un nuovo incontro operativo tra Alto Calore Servizi, una rappresentanza di sindaci e il Sottosegretario Morelli.