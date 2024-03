Ultime ore di maltempo, poi Pasqua e Pasquetta con sole e caldo in Irpinia

Ultime ore di maltempo ad Avellino e provincia. Secondo il bollettino della Protezione civile della Regione Campania sono ancora previste piogge e temporali per la giornata di oggi. In vigore, su tutto il territorio regionale, anche l’allerta meteo di livello giallo. Si prevedono infatti precipitazioni, anche a carattere di intenso rovescio o temporale.

La svolta dal punto di vista del meteo è prevista per la giornata del Venerdì Santo, quando arriverà il caldo e tornerà il sole fino a Pasquetta. Buone notizie per chi vorrà trascorrere le festività pasquali all’aperto. Il merito, secondo gli esperti, è di un anticiclone africano che partirà dal Deserto del Sahara, attraverserà la Libia e la Tunisia e arriverà sul Mediterraneo centrale, posizionandosi sulla Campania. Ciò determinerà una prima ondata di calore, con valori anche di 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali nelle giornate di Sabato Santo, domenica di Pasqua e lunedì in Albis. Il bel tempo dovrebbe quindi durare per tutta la prima decade di aprile.