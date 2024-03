Nel centro storico di Grottolella torna la tradizionale rappresentazione della Via Crucis

Venerdì 29 Marzo alle 18.30 dopo 5 anni torna la tradizionale rappresentazione della Via Crucis nel centro storico di Grottolella con tutte le scene e tutti i personaggi.

“Riprendere i copioni da dove li avevamo lasciati è stato emozionante – dichiara Graziana Guerriero, la presidente dell’AC di Grottolella -. È stato un lavoro di gruppo, ognuno di noi si è impegnato dedicando tempo e attenzione all’evento, a partire dallo studio del copione, passando per le prove impegnative, fino ad arrivare all’allestimento delle scene e alla scelta dei costumi. Quest’anno, oltre a giovanissimi e giovani di Azione Cattolica, tornano in scena attori delle primissime edizioni delle Vie Crucis Viventi di Grottolella insieme a tanti nuovi interpreti. È bello sentire la partecipazione di tutta la comunità. Le prove della rappresentazione sono state un momento di fraternità e condivisione ed è con questo spirito che continueranno le attività dell’Azione Cattolica di Grottolella, anche dopo la rappresentazione della Via Crucis Vivente e gli impegni della Santa Pasqua”.