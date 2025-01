Ultime ore di calciomercato: arriva il terzino sinistro. Gori lascia per la B

Le ultime ore di calciomercato si rivelano decisive per l’Avellino. In Irpinia arriva Andrea Cagnano, terzino sinistro classe 1999, che giunge in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Il difensore si allenerà già nel pomeriggio con la squadra di Raffaele Biancolino e sarà quindi disponibile per la sfida di domenica contro la Turris.

Nel frattempo, l’attaccante Gabriele Gori è pronto a salutare l’Avellino per fare rotta verso il SudTirol. L’operazione si concretizzerà con un prestito fino a fine stagione, con opzione di riscatto per gli altoatesini.