Omi, prima volta storica in Irpinia del Co-Direttore generale di Leonardo

OMI, azienda leader in Irpinia nel settore della meccanica e dell’aeronautica e difesa, ha avuto l’onore di accogliere il top management di Leonardo per una visita istituzionale di grande valore. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e approfondimento sulle capacità tecnologiche e organizzative della nostra realtà per programmare le attività e gli investimenti del futuro.

La delegazione di Leonardo composta dal Co-Direttore Generale Lorenzo Mariani, dall’ Ing. Carullo – Chief Procurement & Supply Chain Officer e dall’Ing. Pasqualoni – SVP Strategic Categories Management, ha espresso il suo apprezzamento per l’elevato livello di competenza, l’organizzazione efficiente e la visione strategica di OMI.

Le parole espresse dal top management di Leonardo confermano il ruolo dell’azienda come partner di riferimento nel settore, rafforzando il legame con la partecipata di Stato e apre così nuove prospettive di collaborazione.

OMI condivide con Leonardo la missione di voler valorizzare e accrescere le competenze del territorio perseguendo lo sviluppo sostenibile con gli stessi valori che hanno sempre distinto il suo operato.

Tale visita è un riconoscimento che, dopo l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro per il Presidente Aquilino Carlo Villano, motiva ancora di più nel proseguire con impegno nel percorso di crescita e innovazione intrapreso. Attrarre l’interesse da parte delle menti più brillanti del Sud, per consentirgli così di restare e ripopolare il territorio, resta la missione prioritaria di OMI.