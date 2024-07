“Ultima Cena” o “Festin des Dieux”: a Parigi offesa religiosa o ispirazione all’Olimpo?

Ispirato al “Festin des Dieux” di Jan Harmensz van Bijlert o all’ “Ultima Cena” , ilcapolavoro di Leonardo da Vinci? Dopo l’ondata di polemiche che ha travolto la rappresentazione “queer” all’inaugurazione dei giochi Olimpici di Parigi si è scatenato il dibattito e anche un vero e proprio dubbio su quale sia stata la rappresentazione che ha fatto da riferimento alla scena. A quale delle due opere si sono ispirati gli organizzatori? Volevano “dissacrare” l’ Ultima Cena, come hanno subito stigmatizzato i vescovi francesi e anche molti sacerdoti e presuli in Italia e in provincia di Avellino oppure l’ispirazione era all’opera di Bijlert, conservata al Museo di Avignon, che non si riferisce alla “cena” di Gesù e dei suoi apostoli? Quello a tavola era Gesù o Apollo come nelle nozze di Peleo e Teti? Tanti interrogativi a cui una parte del web ha dato una risposta certa. L’intento era quello di dileggiare il Cristianesimo. Più vaga quella degli organizzatori. E’ nota infatti l’immmediata posizione dei vescovi: “La cerimonia di apertura proposta ieri sera dal Comitato organizzativo dei Giochi Olimpici ha regalato al mondo intero meravigliosi momenti di bellezza, di gioia, ricchi di emozioni e universalmente apprezzati. Questa cerimonia purtroppo prevedeva scene di derisione e di scherno del cristianesimo, che deploriamo profondamente”. Thomas Jolly ha spiegato che la sua intenzione era di creare un grande banchetto pagano, legato agli dei dell’Olimpo, e non di fare una parodia dell’Ultima Cena. In un’intervista a BFM TV, ha chiarito che la sua fonte d’ispirazione era Dioniso, il dio greco della festa e del vino, nonché padre di Sequana, la dea del fiume. L’intento era quello di rappresentare una grande festa pagana, legata agli dei dell’Olimpo e allo spirito olimpico. Gli organizzatori della cerimonia olimpica hanno voluto giocare con la mitologia greco-romana, creando un collegamento tra gli antichi dei dell’Olimpo e i moderni giochi olimpici.

