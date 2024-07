Olimpiadi, l’Irpinia e l’Italia tifano Aziz: l’esordio per il peso massimo oggi

MONTORO- C’e’ anche un po di Irpinia protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, quella che porterà oggi pomeriggio sul ring Aziz Abbas Mouhiidini, il peso massimo (92 kg) della boxe nato a Solofra, vissuto a Montoro e formato nel team Moffa di Mercato San Severino, il Centro Sportivo Olympic Planet. Aziz e’ pronto a lottare per l’oro alle Olimpiadi. L’esordio alle ore 16.30, sul ring dell’Arena Parigi Nord . L’azzurro Aziz Abbes Mouhiidine, nella categoria dei pesi massimi, contro il coriaceo uzbeko Lazizbek Mullojonov.Uno scontro tra Titani lo hanno già definito. A Montoro c’e’ grande attesa per questo debutto, sognato e promesso come ha raccontato qualche giorno fa Aziz a suo padre. Portare i colori azzurri alle Olimpiadi e’ un segno della multirazzialita’ del nostro Paese. Aziz ha anche raccontato uno dei momenti più belli delle gare, cantare l’inno di Mameli sul ring. Nato nel 1998 a Solofra da papa’ marocchino e da mamma italiana, ha sempre vissuto a Montoro. E proprio nella città della Valle dell’Irno e nella vicina Mercato San Severino c’è grande attesa per un sogno che si realizza, poter vantare un olimpionico. Non ci resta che tifare ora per un meritato successo.