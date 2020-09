UE, Adinolfi (m5s): “Bene Von der Leyen, diritti LGBTI siano riconosciuti in tutta Europa”

“I valori europei non sono negoziabili” – Il monito che oggi il Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha rivolto a tutti i Paesi membri sui diritti della comunità LGBTI è pienamente condivisibile.

“Dalla Polonia, dove esistono delle vere e proprie zone LGBI-free, a Caivano, in Campania, dove piangiamo ancora la tragedia in cui è stata uccisa Maria Paola Gaglione, la cultura dell’odio si diffonde e va fermata con proposte concrete: il mutuo riconoscimento delle relazioni familiari è un primo passo fondamentale per rafforzare i diritti di tutti.

L’unione contratta in un Paese membro deve essere riconosciuta dunque in tutti i Paesi dell’Unione senza se e senza ma. Chi la pensa diversamente si mette fuori dall’Unione europea” – così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Isabella Adinolfi -.