Fu ucciso durante una rapina: commemorata la morte del Carabiniere Tiziano Della Ratta

Alla memoria del graduato, nato a Sant’Agata de’ Goti il 27 settembre 1978, è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare, con la seguente motivazione: “Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, presente in abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all’interno di una gioielleria, non esitava, unitamente a un commilitone, ad affrontare tre malviventi armati di pistola, entrati per perpetrare una rapina. Esponendosi coscientemente al fuoco dei malfattori, anche a protezione dei due clienti presenti, replicava efficacemente con l’arma in dotazione prima di essere mortalmente ferito e di accasciarsi esanime al suolo. Il pronto intervento di altri militari consentiva l’immediato arresto dei due rapinatori rimasti feriti, mentre altri otto correi venivano catturati nel corso delle successive e tempestive investigazioni. Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio. Maddaloni (CE), 27 aprile 2013”.

La prima parte della celebrazione si è svolta presso il cimitero comunale, dove è stata deposta una corona di alloro sulla tomba del Caduto, alla presenza della vedova Vittoria, del figlio Alfonso, dei genitori e parenti, nonché di autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Benevento Dott.ssa Raffaela Moscarella, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Sindaco di Sant’Agata de’ Goti Salvatore Riccio, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania” Gen. D. Canio Giuseppe La Gala, i Comandanti Provinciali Carabinieri di Benevento e Caserta, il Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, nonché le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali. A seguire è stato deposto un omaggio floreale al monumento del Caduto presente nella piazza Tiziano della Ratta.

Successivamente, in un clima di forte commozione, presso la Concattedrale di “Santa Maria Assunta”, ha avuto luogo la Santa Messa in suffragio del valoroso militare, concelebrata dai Cappellani Militari don Salvatore Varavallo, don Giuseppe Graziano e don Francesco Marotta.

Alla funzione religiosa hanno partecipato anche numerosi studenti dell’Istituto Comprensivo di Sant’Agata de’ Goti, che hanno voluto rendere omaggio al Caduto dedicandogli alcuni pensieri letti dal “Minisindaco” e altri due alunni, nonché “l’inno della scuola” intonato dall’orchestra dell’Istituto.

In conclusione, ha preso la parola il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, che ha ringraziato tutti i presenti per la viva partecipazione, rivolgendo un abbraccio ideale ai familiari dell’App. Sc. Tiziano Della Ratta. Nel ricordare l’eroico gesto compiuto dal militare, che a soli 34 anni ha donato la sua vita per il bene della collettività, il Generale La Gala lo ha indicato ai numerosi giovani presenti come esempio di legalità, ovvero di altruismo e rispetto delle regole.