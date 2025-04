Missione in Africa per il direttore del Consorzio dei servizi sociali A5

Un viaggio nell’Africa occidentale, nei Paesi del Gambia e del Senegal, ha consentito di conoscere e di confrontarsi con autorità governative e rappresentati locali, con le organizzazioni operanti sul territorio, con le strutture scolastiche presenti e con tante persone del posto.

Interessanti gli incontri con gli esponenti del Governo gambiano. Prima un appuntamento con Hon Habibatou Drammeh, Ministro dell’Educazione di base e secondaria, successivamente con DR Nyassi, vice Ministro per la Salute, e, infine, con Hon Fatou Kinteh, Ministro per le Pari Opportunità e il Benessere Sociale. Al centro degli incontri il tema dell’accessibilità da parte dei bambini che vivono in particolare nelle zone interne al servizio scolastico, le forti criticità dei servizi sanitari, la lotta alla violenza sulle donne.

Il Gambia e il Senegal rappresentano anche territori di partenza per i tanti profughi che arrivano con mezzi di fortuna e superando rischi e pericoli altissimi, sulle coste europee, in special modo sul territorio italiano.

“Individuare possibilità di collaborazione con questi territori africani – dichiara Carmine De Blasio, direttore del Consorzio dei Servizi Sociali A5 – non significa soltanto portare solidarietà e beneficenza di cui tanto bisogno hanno le famiglie e i tantissimi bambini, vuol dire soprattutto contribuire a creare condizioni necessarie per favorire lo studio e quindi la protezione sociale dei più piccoli insieme alla maggiore speranza di costruirsi la propria strada. La questione di fondo, in particolare per i più giovani – conclude De Blasio – non è costruire un futuro ma garantire un presente”.