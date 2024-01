Ubriaco minaccia la moglie e spara con una scacciacani: denunciato

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara sono intervenuti in via Casino Bizzarro in seguito a una segnalazione di colpi d’arma da fuoco in un edificio condominiale. Sul posto, a seguito dell’ascolto di testimoni, è emerso che un uomo, chiaramente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, aveva avuto un acceso litigio con i membri della propria famiglia. Successivamente, dal balcone della sua abitazione, aveva impugnato una pistola e sparato alcuni colpi in direzione della moglie, la quale era scesa nel piazzale sottostante, visibilmente spaventata durante l’intervento della Volante.

Gli agenti di Polizia hanno individuato e identificato immediatamente l’uomo segnalato, un 70enne del luogo. In seguito, hanno proceduto al sequestro dell’arma, risultata essere una scacciacani, e di una scatola contenente 16 colpi a salve. Il soggetto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di minacce aggravate.