L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato di aver risolto consensualmente i rapporti contrattuali con i professionisti Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano, oltre che con il calciatore Ramzi Aya.

“Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere” – la conclusione del comunicato in una nota stampa.