Brucia autocarro carico di plastica sull’A16: intervento dei Vigili del Fuoco e traffico in tilt

Alle ore 09:42 di questa mattina, 4 giugno 2025, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16, in direzione Bari, al km 50+150 circa, per un incendio che ha coinvolto un autocarro carico di materiale plastico per imballaggio. Sul posto è intervenuta una squadra operativa dalla sede centrale, con il supporto di due autobotti. Le operazioni hanno richiesto un’intensa attività di spegnimento e contenimento.

Per consentire lo smassamento del carico e il completo spegnimento dei focolai residui, è stato necessario l’intervento di una macchina operatrice messa a disposizione dalla Società Autostrade. Presenti sul posto anche la Polizia Stradale e personale della Società Autostrade, che hanno collaborato alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area.