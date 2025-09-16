U.S. Avellino 1912, ecco il programma di allenamenti

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana.
La squadra si allenerà nei seguenti orari:
Martedì 16 settembre – allenamento pomeridiano alle ore 17:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine);
Mercoledì 17 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);
Giovedì 18 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);
Venerdì 19 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);
Sabato 20 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);
Come attività extra campo durante la prossima settimana il club avrà i seguenti impegni:
Martedì 15 settembre, alle ore 15:00, una delegazione della squadra sarà ospite del Torneo “San Francesco” presso il campo sportivo di Borgo Ferrovia;