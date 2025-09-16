U.S. Avellino 1912, ecco il programma di allenamenti

Da
Redazione online
-
0
155

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana.

La squadra si allenerà nei seguenti orari:

Martedì 16 settembre – allenamento pomeridiano alle ore 17:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

Mercoledì 17 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Giovedì 18 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Venerdì 19 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Sabato 20 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Come attività extra campo durante la prossima settimana il club avrà i seguenti impegni:

Martedì 15 settembre, alle ore 15:00, una delegazione della squadra sarà ospite del Torneo “San Francesco” presso il campo sportivo di Borgo Ferrovia;