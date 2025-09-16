Ancora una scuola nel mirino dei ladri: furto di computer a Cervinara

CERVINARA- Un inizio anno scolastico segnato dalla crisi idrica e dai furti. Nel giro di quarantotto ore due scuole infatti finiscono nel mirino dei malviventi, anche in questo caso a caccia dei dispositivi informatici in uso a studenti e docenti, molto spesso acquistati dagli Istituti con i fondi del Pnrr. Dopo la scuola di Sturno nella notte i ladri sono entrati in azione a Cervinara. Portati via i computer della scuola “Pirozza”. A fare la constatazione questa mattina sono stati i collaboratori scolastici, al momento dell’apertura dell’istituto. Sono in corso le indagini da parte degli agenti del Commissariato di Ps di Cervinara per riscontrare eventuali tracce dei malviventi che hanno agito. Ancora presto per stabilire se i raid hanno un’unica regia, anche per la distanza dei furti. Ma anche quello che ad agire possa essere la stessa banda è uno dei sospetti.