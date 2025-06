Tutto pronto per l’Irpinia Pride 2025: appuntamento domenica 15 giugno

“Anche quest’anno Avellino apre le sue porte, il suo cuore e le sue strade al Pride. Essere una città che accoglie, che protegge, che ama senza condizioni, non è solo un valore: è una scelta ben precisa. È la scelta di dire no all’omofobia, alla bifobia, alla transfobia, a ogni forma di odio, di violenza, di prevaricazione e di discriminazione legate all’orientamento sessuale. È la scelta di credere in una comunità dove nessuno deve nascondersi, dove ogni persona è libera di essere felice come meglio crede e dove i diritti della comunità Lgbtqia+ sono identici e precisi a quelli di ogni altro cittadino Avellino è questo. Avellino ama, sa amare e continuerà a farlo al fianco di Apple Pie Arcigay Avellino”.

Lo afferma la sindaca Laura Nargi a margine della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 dell’Irpinia Pride. La sfilata arcobaleno a sostegno dei diritti della comunità LGBTQI+ è in programma domenica 15 giugno, con partenza dalle 16 da piazza Libertà in direzione viale Italia e ritorno. Durante il percorso sono previste alcune tappe di riflessione per ascoltare delle testimonianze significative. Madrina, ancora una volta, l’artista irpina Big Mama, accompagnata dal padrino d’eccezione, l’attore Lorenzo Balducci.

Al tavolo, insieme alla sindaca, anche Christian Coduto, presidente di Apple pie Arcigay Avellino e Antonio De Padova, socio.