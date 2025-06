Trasporto Pubblico Locale: 156 nuovi assunti in AIR Campania

AIR Campania, in linea con il piano assunzioni, prosegue il proprio percorso di crescita attraverso l’attuazione del programma di valorizzazione del capitale umano.

Oggi, nel nuovo deposito di Teverola, in provincia di Caserta, sono stati accolti i 156 nuovi assunti alla presenza dell’Amministratore Unico di AIR Campania, Anthony Acconcia, del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del Presidente della IV Commissione Trasporti, Luca Cascone.

I più giovani tra gli assunti hanno 23 anni. Tra i 156 (operatori d’esercizio e tecnici amministrativi) ci sono anche sei donne.

Dal 2021 al 2025 sono stati assunti 1.266 dipendenti: 530 tramite concorso pubblico, 736 assorbiti da altre aziende. Grazie al piano di potenziamento dell’organico, oggi l’azienda conta un capitale umano complessivo di 1.292 unità.

«Un ruolo fondamentale – ha commentato l’Amministratore Unico Anthony Acconcia – è stato svolto dalla Regione Campania, che dal 2022 al 2024 ha stanziato risorse per 14 milioni di euro dirette alle aziende del settore per favorire il ricambio generazionale nel Trasporto Pubblico Locale. Questo ha consentito a 230 dipendenti di AIR Campania di aderire alle misure di esodo volontario, favorendo così l’ingresso di nuove energie e competenze in azienda».

L’evento si è svolto all’interno del nuovo deposito e officina di Viale della Logistica a Teverola: una struttura strategica per l’efficienza operativa di AIR Campania, che, in qualità di aggiudicataria dei Lotti 2 e 3 della gara pubblica a evidenza europea, dal 2026 potenzierà i propri servizi, raggiungendo i 36,8 milioni di chilometri annui di percorrenza, con una flotta di 806 bus e in continua espansione.

Il complesso si estende su una superficie di 45.600 metri quadrati, di cui 14.000 coperti e 31.600 scoperti. Al suo interno trovano posto uffici amministrativi e operativi, spogliatoi, archivi, un moderno capannone per la manutenzione dei mezzi, un’area di rifornimento, un impianto di lavaggio e parcheggi per il personale.

Il deposito di Teverola è uno dei principali risultati del piano di rilancio delle infrastrutture acquisite in seguito al fallimento del Consorzio CTP, che ha interessato anche i siti di Pozzuoli e Arzano. L’intervento, reso possibile da un investimento regionale complessivo di 12 milioni di euro, ha consentito di restituire piena funzionalità a strutture strategiche per la mobilità in Campania.

«Investire nel capitale umano e nelle infrastrutture non è solo una scelta strategica, ma un dovere verso i cittadini. È la conferma della visione del Presidente De Luca e dell’impegno della Regione Campania, che ringrazio, nel costruire un modello di trasporto pubblico locale virtuoso, capace di offrire un servizio sempre più efficiente, sostenibile e orientato al futuro», ha concluso Acconcia.