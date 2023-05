Tutto pronto per il 50° concorso nazionale di pittura estemporanea “Città di Paternopoli”. Ad organizzarlo il Comitato Festa Maria SS della Consolazione con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 maggio. Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria organizzativa: 347 488 25 64 oppure 320 704 10 64.