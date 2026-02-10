Tutto pronto in città per festeggiare il patrono San Modestino

Avellino si prepara a celebrare San Modestino, vescovo e martire, patrono della città e della diocesi, con un ricco programma di appuntamenti religiosi in programma dall’11 al 14 febbraio 2026.

Le celebrazioni prenderanno il via con il Triduo di preparazione, momento di preghiera e riflessione che accompagnerà i fedeli verso la solennità del Santo Patrono.

Mercoledì 11 febbraio, alle ore 18.30, sarà celebrata la Santa Messa con il rito dell’Unzione degli infermi, occasione di particolare attenzione verso i malati e i sofferenti.

Giovedì 12 febbraio, sempre alle ore 18.30, si terrà una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Arturo Aiello, con il conferimento del Lettorato ad Alessandro Grimaldi e Domenico Fabrizio.

Il venerdì 13 febbraio, alle ore 18.30, il vescovo Aiello presiederà la celebrazione eucaristica con la ordinazione diaconale di Stefano Cucchiello, Andrea Masucci e Francesco Pastina, momento di grande rilevanza per la vita della Chiesa diocesana.

Le celebrazioni culmineranno sabato 14 febbraio, giorno della festa liturgica in onore di San Modestino. La giornata si aprirà alle ore 8.30 con la Santa Messa, seguita alle ore 11.00 da una solenne celebrazione presieduta dal vescovo, con la partecipazione dei parroci e dei sacerdoti della città e della diocesi. In questa occasione avverrà la consegna dell’olio per la lampada votiva di San Modestino, offerto dalla Misericordia di Avellino.

Nel pomeriggio, alle ore 18.30, la celebrazione eucaristica sarà animata dai bambini e dai fedeli della città, durante la quale saranno benedetti i “tronchetti di legno” in onore del Santo Patrono.

La giornata si concluderà alle ore 19.30 con l’accensione e la benedizione del “Focarone” di San Modestino, gesto simbolico molto sentito dalla comunità, segno di luce, protezione e affidamento al Santo Patrono.