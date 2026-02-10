Inaugurazione nuova sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino

Un nuovo spazio dedicato alla professione, al dialogo con le Istituzioni e al servizio del territorio: l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino inaugura la nuova sede giovedì 12 febbraio alle ore 18.30, in via Francesco Fariello (presso il Terminal Air). La cerimonia di inaugurazione rappresenta un momento di particolare rilevanza per la vita dell’Ordine e per l’intera comunità professionale del territorio. All’evento prenderanno parte il presidente Dottor Mario Lariccia con i componenti del Consiglio dell’Ordine e le massime autorità cittadine. L’inaugurazione sarà anche l’occasione per i saluti da parte del presidente Mario Lariccia, che si appresta a concludere il proprio mandato alla guida dell’Ordine.

“Questa nuova sede – dichiara il presidente Mario Lariccia – non è soltanto un luogo fisico, ma il risultato di un lavoro corale, portato avanti con senso di responsabilità, visione istituzionale e profondo rispetto per il ruolo che l’Ordine è chiamato a svolgere sul territorio. In questi anni abbiamo cercato di rafforzare il dialogo con le Istituzioni, di essere un punto di riferimento autorevole per imprese e cittadini e di accompagnare i colleghi in una fase storica complessa, segnata da profondi cambiamenti economici e normativi. Ringrazio i colleghi del Consiglio e tutti coloro che hanno condiviso con me anni di impegno e responsabilità al servizio della professione”.

Al termine della cerimonia seguirà un momento conviviale accompagnato da un quartetto d’archi del Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino.