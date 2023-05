Tutti i week-end alla scoperta dell’Avellino Sotterranea: percorso gratuito

Un itinerario, geolocalizzato, che potrà essere effettuato a piedi tutti i fine settimana, da maggio a settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, alla scoperta del patrimonio storico, artistico ed architettonico della città di Avellino. A supporto del percorso, davanti ad ognuno dei monumenti presenti, sono stati installati appositi QR code che rimandano ad una audioguida caricata sull’applicazione “IZI Travel” https://sqr.co/Av4 / L’assessorato al Turismo del Comune di Avellino presenta il percorso gratuito pedonale di “Avellino Sotterranea”.

La partenza è fissata dalla Cripta romanica di via Sette dolori collegata alla Chiesa cattedrale di Avellino per proseguire il tour alla Cripta di San Biagio in piazza Duomo, i Cunicoli longobardi, l’Ipogeo di Casina del Principe e le Grotte di Villa Amendola. In alternativa al percorso gratuito, è possibile prenotare la Visita con Guida professionale abilitata di “Avellino Sotterranea” in programma il prossimo sabato 13 maggio, della durata di 2 ore al costo di 5 euro, sul sito https://sqr.co/av_sotterranea/.