Turista irpino tenta di aggredire autista e passeggeri del bus con l’estintore: arrestato

PALINURO- Turista irpino semina il panico a Palinuro, alla fermata del pullman di linea che collega Marina di Camerota alla stazione dei treni di Pisciotta. L’uomo, residente a Solofra senza alcun apparente motivo ha aggredito passeggeri e autista con l’estintore presente sul mezzo. Il conducente, vedendo la situazione degenerare, ha messo in sicurezza le persone e ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, giunti poco dopo, hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per far desistere l’aggressore, che era in evidente stato confusionale. I militari sono riusciti a immobilizzare l’uomo e arrestarlo. L’aggressore, dopo l’identificazione, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Sapri per resistenza a pubblico ufficiale. Nelle prossime ore l’uomo, difeso dal penalista Carmine Ruggiero, dovrà comparire davanti al giudice del Tribunale di Vallo della Lucania per l’udienza di convalida Nonostante il grande spavento tra i passeggeri, fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Sul luogo è intervenuto anche il personale del 118 del Saut di Palinuro per prestare assistenza. Notevoli invece i danni al pullman.