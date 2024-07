Il Vallo perde la sede operativa di IrpiniAmbiente: l’amarezza del personale

VALLO LAURO- Amarezza. Quella rappresentata in una nota dai dipendenti per la soppressione della sede operativa di Quindici che è decorsa dal 15 luglio. A vuoto finora ogni appello ed inascoltata anche la “ferma protesta per la decisione assunta dall’.Amministratore unico della società, dott. Claudio Crivaro, di sopprimere la sede operativa di Quindici a partire dal 15/7/2024. Si tratta, infatti, di una scelta negativa ed errata, non solo perché colpisce pesantemente dipendenti impiegati in quella struttura, aggravando ingiustamente le loro condizioni lavorative, ma anche perché va contro gli interessi dell’ azienda e pregiudica l’efficienza e la funzionalità del servizio”. Anche perché come ci tengono a sottolineare i dipendenti: “La sede operativa di Quindici costituisce da oltre 12 anni un nodo operativo”. Contestata anche la anti economicità della permanenza della struttura. “E’ del tutto infondata la convinzione espressa dall’Amministratore unico, che eliminare il presidio di Quindici comporti delle economie in favore della società. Le affermazioni esternate nella riunione sindacale del 3 luglio scorso, secondo le quali la soppressione di quella struttura derivi da un’analisi dei costi, sono arbitrarie. In quanto non supportate da nessun elemento concreto. Va rammentato che il servizio in favore dei tre comuni interessati (Lauro, Quindici e Moschiano) e’ stati sempre garantito autonomamente dagli addetti alla sede operativa di Quindici, senza nessun apporto di risorse dalla sede centrale..con conseguenti economie di spesa in favore della società”. E hanno aggiunto: “Inoltre, va considerato che Irpiniambiente s.p.a. è creditrice dei comuni in questione e, dunque, piuttosto che dismettere la sede di Quindici, bene avrebbe fatto l’amministratore unico ad impegnarsi nel recupero dei crediti maturati e non ancora riscossi”.